強固型電腦品牌廠神基科技（3005）受惠強固型電腦產品出貨增溫，去（2019）年第四季營收站上全年高檔、達73.37億元，累計全年營收表現更在其營運季季走升下，年增逾1成、站上272.63億元，來到近13年新高。

神基自結去年12月合併營收為24.41億元，較11月的25.5億元小幅走滑4.27％，年增逾2成。去年第四季在持穩站在出貨高檔，加上綜合機構件業務在高階筆電的新訂單挹注下，拉抬其單季營收再向上攀升、達73.37億元，季增1.8％，年增13.31％，優於法人預期。

(工商 )