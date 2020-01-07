總統及立委大選本週六（11日）登場，交通部長林佳龍今（7）日表示，我們歡迎陸客來，也期盼選舉後可以結束限縮，而這是我們的呼籲，若獲得陸方善意回應，觀光局的擴大國旅做法就可能會不一樣。

交通部今天舉行「2020年新春記者會」，向媒體報告施政成果與展望。對於陸客禁令自2019年8月開始，至今衝擊持續擴大，媒體關切觀光政策方向及補助措施是否持續。

觀光局2018年11月先推出「前進宜花東、高屏暖冬遊」方案後，同年12月加碼為「擴大國旅暖冬遊」，適用19縣市，自此補助方案不斷。2019年4～6月春遊補助、8月「擴大秋冬國旅補助」，雖觀光產業叫好，卻也引發「若沒補助、國人恐不出遊」的隱憂。

林佳龍今天在記者會中坦言，補助的短期措施效應會疲乏、也會有負作用，目前觀光政策是「標、本」兼治，已提出「Tourism 2030觀光政策白皮書」，也將爭取觀光局升格為觀光署，增加人力編制及預算，這部分總統支持、政院也正研議中，要強化觀光推動的組織能量，需要一點時間。

林佳龍指出，現在爭取到轉型的時間，要儘快提升國旅品質、產值，況且擴大國旅也不一定只是補助。至於今年是否還有春遊補助，「現在無法回答」。

談及陸客市場，林佳龍認為，畢竟陸客來與不來，不是操之在我（台灣），我們歡迎陸客來，也期盼選舉後可以結束限縮，而這是我們的呼籲，若獲得陸方善意回應，觀光局的擴大國旅做法就可能會不一樣。

(工商 )