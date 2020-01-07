「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」4日揭曉，競爭激烈的男歌手獎項，由方泂鑌（阿鑌）以歌曲〈我不是神〉勇奪，而他的 〈最笨的人是我〉，也於10首入圍歌曲中脫穎而出 ，拿下壓軸大獎「最佳金曲」；典禮結束後，阿鑌沈澱2天，6日在社群網站發文感謝各界支持，他提到獲得獎項肯定殊榮，內心最想分享的人，是他過世多年的父親方順元，「我相信他在天上一定看得見的」。

阿鑌表示：「小時候無論在車上，還是在家裡，隨時都能聽到父親的歌聲，他想但沒當上歌手，後來他孩子成了歌手，最近拿了最佳男歌手，最想分享這件事的人是我父親，我相信他在天上一定看得見的。」當年在大馬被封為「遠東歌王」的方爸，生前熱愛音樂、喜歡唱歌，擅長自彈自唱中英文歌曲，曾於70年代在遠東歌賽奪得冠軍，在檳城歌壇頗有名氣，卻因家中長輩反對無法出道當歌手，後來阿鑌19歲踏入歌壇，方爸常以行動表達支持，分享自己對音樂的看法、教阿鑌怎麼唱歌，方爸將自己無法完成的夢想、寄望阿鑌身上；然而方爸2008年登山途中突然心臟病發、倒臥山路，送醫不治，享年59歲。

父親突然過世，在阿鑌推出〈壞人〉爆紅前就離開，難免在阿鑌心中留下遺憾，如今他不但當了歌手、創作無數經典好歌幫父親延伸音樂夢想，還拿下大馬最具權威性「AIM頒獎典禮」的最佳男歌手獎，同時獲得最佳金曲肯定，對阿鑌而言肯定意義深遠；如同他在詞曲創作〈一千個晚安〉中，象徵思念父親的歌詞寫著「在某個地方，一定藏著你、最深刻的願望」，或許這個「願望」，如今阿鑌已為爸爸實現。

此外，阿鑌也在發文中謝謝AIM評委的厚愛與肯定，謝謝所有幫助過他的人、喜歡他音樂的人，「因為你們我才能在這條路上繼續前進」，並感謝他所屬唱片公司海蝶音樂、太合集團大力支持他創作，「謝謝跟我一起製作這首歌的陳冠甫，也謝謝前老闆鴻哥陳子鴻老師，佩妮，二姐江蕙，帶我出道的王威勝」。

阿鑌奪下最佳金曲大獎。（翻攝方泂鑌IG）

(中時 )