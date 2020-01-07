賴姓女子去年到中壢一間牧場，站在園區溜滑梯旁的水泥邊坡替兒童拍照時，不小心跌落邊坡、頭部重創，經急救復健後仍成極重度身障者，桃檢認為溜滑梯周圍沒有安全通道、輔助攀爬設施及標語，依業務過失重傷害罪嫌起訴江姓負責人。

檢警調查，在桃園中壢經營牧場的51歲江姓男子，為了吸引兒童，特別設置溜滑梯供遊客玩耍，許多兒童都會特別攀爬上去玩，父母也都會搶拍孩子玩樂的模樣。

賴姓女子去年1月25日到牧場聚餐，下午4點多替其他同行兒童拍照，卻不慎從水泥坡跌落、頭部遭重擊，雖緊急送醫急救，仍因顱內出血、硬腦膜下出血，達「極重度」身心障礙程度，生活無法自理，賴夫不堪好好的愛妻成癱，怒告業者。

江姓負責人坦承賴女在牧場內受傷，賴女同行友人也目睹賴跌落溜滑梯的水泥邊受傷，且賴女是自行開車前往參加活動，事前身體並無異狀，親友也直指溜滑梯旁邊沒有明顯使用說明，遊客入園也沒有導覽。

桃檢認為，業者有兼顧安全和管理義務，應注意溜滑梯符合遊戲設施墜落高度、足以承受高度的鋪面，且應有使用說明、警告標語，依業務過失重傷害罪嫌起訴江男。

(中時 )