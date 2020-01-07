國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝抗議選舉公報上政見看不見，是選委會刻意惡整他。(莊曜聰攝)

(15:05新增南市選委會回應)國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝繼日前在公辦政見會上質疑選舉公報字體太小後，7日再舉行記者會痛批，他依照登記表格上尺寸製作政見，但印刷出來卻小得看不見，還有民眾來電抱怨，3個選區候選人全部印在同一張，「花撒撒」讓選民看得頭昏眼花，而且第一選區版面相對較小，感覺刻意被「被消失」，他表示將告選委會違法。

蔡育輝指出，台灣選舉相當密集，選委會照理說應非常熟悉流程，選舉公報政見欄使用圖片也不是頭一遭，他更不是第一次參選，但看到今年的選舉公報真的讓人覺得離譜又憤怒，比較第一選區所有候選人政見，再和其他選區的相比，讓他質疑受到差別待遇，更懷疑選委會是不是已經淪為政黨打手。

蔡育輝說，選委會寄給候選人填寫政見的空格大小是18x10公分，結果選舉公報印製出來後，實際空格大小居然是28.3x8.6公分，而第二及第三選區則是28.3x9.7公分，為何會有這種差別，他依照選委會規定資料，結果卻是政見變成小黑點還留白一大塊，要求選委會重印卻視若無睹，不尊重候選人權益，他認為選委會所建立公平公正公開的選務形象將蕩然無存。

蔡育輝出示與選委會傳輸政見資料的截圖，當初還特別叮囑選委會人員「有問題請再告知」，結果選委會卻這樣惡整他，他表示一定會提告到底。

蔡育輝陣營出示對話內容。（蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

蔡育輝陣營出示對話內容。（蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

蔡育輝陣營出示對話內容。（蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

蔡育輝陣營出示對話內容。（蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

南市選委會回應，選舉委員會編印選舉公報，使所有候選人及政黨公平使用選舉公報版面，以各選區一致為主，例如第一選區7位候選人均同、第二選區3位候選人均同，而不是一概比較，且選舉公報有兩大張，因此個別包含3個選區，另為避免候選人所提供圖檔失真，均以等比例編排於公報中，包括國民黨立委候選人蔡育輝、林燕祝及民進黨立委候選人賴惠員政見提供均為PDF檔，都有同樣狀況，選委會均依規定辦理，尊重候選人提告權益。

(中時 )