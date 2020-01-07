國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室昨指控，由駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，成為侵入校園培養網軍、反串假韓粉的溫床後，遭謝長廷反酸互槓，新文化基金會董事長林耀文今也向韓國瑜喊話，剩最後的四天，好好的面對你許多被年輕人所詬病的問題，例如政見跳票、滿口惡言、唬爛和逃避責任，台灣沒有中邪，不要再下蠱了!

對於韓營喊告，林耀文今表示，新文化基金會舉辦研習營所有課程內容皆是公開的，也從來未有過任何「利用公帑養網軍」的教學，已委由律師研究提出訴訟。

林更嚴正指出，台灣這一代的青年，早已不需要任何教學就能辨識這些問題。

對於韓陣營與謝長廷互槓，林耀文也砲轟韓營造假。韓競辦總發言人王淺秋今再度出面指控新文化基金會說謊，並指明「歡迎法院見。」

林耀文反問韓國瑜，「 身為國民黨的總統候選人，為什麼支持度永遠呈現落後頹勢，甚至在青年這塊遙遙落後，您知道嗎？」

他說，不要輕蔑這個世代的年輕人，「他們不會只有看前排女生的小腿，他們思考的是台灣的存在還有政治人物的誠信與言行」。

他說，青年要的是一位可以領導台灣，而且有擔當、重承 諾的總統，不需要沒有白紙黑字的政治諧星，「您認為用膝蓋走路就會重新獲得人民支持嗎？亦或覺得靠你辯才無礙 的直銷話術，把責任先怪罪他人就可以改變唬爛的形象？ 」

林耀文表示，新文化基金會 30 年來，新文化教室和研習營探討的是台灣命運共同體，四大優先等議題，而非如韓不了解卻永遠想抹黑怪罪別人的思維。

(中時 )