2020年春節共有7天連假，交通部觀光局預測將有15處熱門景點周邊易壅塞，對此協調提供8條觀光遊樂區接駁專車、49條「台灣好行」景點接駁公車，以及83條「台灣觀巴」套裝旅遊行程和16條新春建議遊程，盼能舒緩車潮、讓春節出遊更輕鬆。

今年春節7天連假落於1月23～29日，觀光局與國家風管處協調公路、警察及相關主管機關，針對觀光遊樂地區重點聯外道路，將加強期間交通疏導等工作，盼使國人連假出遊能安順順暢。

觀光局預測，金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、台東縣三仙台、水往上流、小野柳及小野柳等15個地區，周邊路段將較壅塞。

觀光局表示，已與相關單位規畫在月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區，闢駛8線接駁專車。同時也輔導縣市政府及國家風管處，開行「台灣好行」49條景點接駁公車、並輔導旅行社推出「台灣觀巴」83條套裝旅遊行程。

其中，配合交通部公路總局持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，於春節連假期間持電子票證搭乘「台灣好行」其中39條特定路線，可享有半價優惠。同時，也另外規畫16條新春建議遊程，提醒國人規畫遊程時可考慮周邊替代景點，並多利用公共運具出遊。

因應春節為出遊高峰，觀光局協調主題樂園與各地公共運輸業者，共同攜手推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，鼓勵國人多利用大眾運輸工具暢玩主題樂園。若有過夜住宿需求，可上台灣旅宿網查詢合法旅宿據點，使外出旅遊更有保障。

觀光局指出，今年總計印發45萬份「109年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，國人可在各地警廣電台、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、郵局及高速公路服務區服務台等200餘處地點免費索取。

同時，觀光局在「台灣觀光資訊網」（https://www.taiwan.net.tw/）首頁「旅遊宣傳」類別下，建置「109年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」專頁。上述「109年交通部春節疏運觀光路網圖」亦將在該春疏專頁中提供電子檔供國人下載使用。

觀光局呼籲，國人出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊、做好行程及訂房規畫，並多使用公共運輸工具出遊。另外，也輔導全台112處旅遊服務中心，提供中、英、日、韓語24小時免付費旅遊諮詢服務熱線0800-011765，春節期間不打烊、照常提供服務，歡迎民眾多加運用。

(時報資訊)