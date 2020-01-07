由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會與照明公會執行的「2020年台灣國際照明科技展」，將於今年10月14日至16日與「台灣智慧能源週(ENERGY TAIWAN)」同期在南港展覽1館聯合展出。以先進生活科技的智慧概念、智慧照明、智慧建築、安全控制等主題定位，擴大智慧照明應用展示層面，主打亞洲唯一結合光電、能源產業的照明科技展，強調台灣照明產業上、下游整合能力。

外貿協會表示，台灣國際照明科技展2020年為第11屆舉辦，以「智慧設計、光輝生活」為主軸，徵集照明整合運用、創意燈飾、智慧照明、特殊場域(博物館、戶外、車用、植物工廠、漁業用照明、醫療及醫美)等先進照明，霓虹燈與燈箱廣告照明、照明生產設備、檢測與驗證、照明設計及其配件等業者展出。LED於照明產業亦趨成熟，展覽特設LED專區將LED製程、LED生產設備、材料、元件、特殊技術與應用納入，業界新品與技術趨勢研究將可在展覽一次購足。2020年台灣國際照明科技展已於1月2日起開放報名，歡迎業者共襄盛舉。

(時報資訊)