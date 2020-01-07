台中市府1999市民服務專線獲《讀者文摘》首屆台灣「2020優秀服務獎」，市府研考會主委吳皇昇（右）7日代表市長盧秀燕市長出席領獎。（台中市研考會提供／盧金足台中傳真）

《讀者文摘》舉辦首屆台灣「2020優秀服務獎」，台中市民一碼通「1999專線」，在全國各縣市的專線類評鑑摘金，台中市府研考會主委吳皇昇7日代表市長盧秀燕市長出席領獎；吳皇昇表示，台中市1999服務受肯定，優質服務「除了滿足需求，更要超越期待」。

吳皇昇指出，台中市1999專線成立至今已有10年，服務表現為各界調查評鑑的常勝軍，而今年獲獎有別以往，這是經由實際體驗過1999的民眾參與調查票選而出的評比，是相當精準接地氣的認可。

「對24小時全年無休的話務團隊，提供支援的市府團隊是極大的鼓勵」，研考會表示，台中1999今年突破過往政府市民專線服務固有模式，擴大服務範圍，諮詢不限市政業務，對於「非市政」問題也會積極協助民眾。

吳皇昇強調，有市民打電話給1999專線，詢問百貨公司何時周年慶、住家附近那裡有合法寵物美容店等，1999都會盡可能查詢聯絡資訊給民眾，提供更貼心的服務。

吳皇昇指出，盧秀燕重視公共服務的品質，1999市民專線不只是反映民意，更要解決民眾的問題，話務人員保持熱忱的態度持續提供服務，建立起民眾和政府的溝通橋樑，台中1999「除了滿足需求，更要超越期待」，未來要繼續精進努力。

(中時 )