台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月7日~1月14日)

1.「排球」：提供4場場中投注。

近幾年中華男排成績斐然，2018年抱回暌違20年的亞運銅牌，2019年更一舉奪下U23亞錦賽冠軍。

2020年將由陳建禎、劉鴻杰、劉鴻敏帶領亞運銅牌班底搭配U23新銳選手吳宗軒、張育陞，前往中國江門爭奪僅一席的東京奧運亞洲區參賽資格，中華男排小組賽將分別於周二(1/7)16:00交手伊朗、周三(1/8)20:00交手中國、周四(1/9)16:00交手哈薩克，三場精彩的賽事台灣運彩都將提供單場及場中投注，四強賽事也將精選提供單場及場中投注，喜歡排球的消費者記得鎖定台灣運彩，為中華男排前進奧運之路加油打氣。

2.「羽球」：自四強起開放單場投注。

2020年首站賽事大馬大師賽本周三(1/8)將在吉隆坡展開，本站將有三位台灣單打好手與賽。年終賽提前出局的周天成將在新的一個年度重新出發，而年終賽表現出色的王子維將繼續尋求好成績累積奧運積分。台灣球后戴資穎則是連續四年選擇大馬大師賽做為開季首站，小戴將面對陳雨菲與安洗瑩等好手的強力挑戰，期盼小戴能找回2018年無往不利的身手。

3.「籃球」：提供4場場中與5場單場投注。

本周美國職籃鎖定獨行俠，將在主場面對極大的挑戰，首先是周四(1/9)上午08:30面對西區第二勁旅金塊的來襲、周六(1/11)上午09:30則換奪冠大熱門的西區霸主湖人帶兵前來攻打、緊接著隔天周日(1/12)上午09:30東區強敵76人趁著獨行俠師老兵疲之時也來落阱下石，獨行俠本季罕見地在主場戰績表現遠不如客場，本周要如何抵擋三支無情軍團的攻勢呢？剛創下隊史單季大三元紀錄的唐西奇(Luka Doncic)會用甚麼樣的表現幫助球隊？球迷千萬不要錯過！

另外精選歐聯籃球的賽事提供單場及場中投注，喜愛歐洲籃球的朋友別錯過喔。

4.「足球」：提供14場場中與12場單場投注。

亞洲U23錦標賽，潛力新星爭上位。兩年一屆的亞洲U23錦標賽本周三將在泰國揭開戰幕，16支亞洲一流的青年國家隊，在為期19天的賽期，角逐成為亞洲最強未來。台灣運彩將挑選實力接近的對戰組合，加開單場及場中投注，第一周的小組賽共計5場場中，包括周三(1/8)18:15伊拉克U23對澳洲U23、周四(1/9)21:15日本U23對沙烏地阿拉伯U23、周日(1/12)18:15伊朗U23對南韓U23、下周一(1/13)18:15阿聯大公國U23對北韓U23以及約旦U23對越南U23。

西班牙超級盃闊別一年重新舉行，今年的西超盃採用全新賽制，由以往的2隊（西甲冠軍對國王盃冠軍或西甲亞軍）參賽改為4隊，參賽資格為前一賽季的國王盃冠軍和亞軍，其餘兩隊為西甲排名較高的球隊。去年國王盃冠軍為瓦倫西亞，亞軍為巴塞隆納（也是西甲冠軍），另兩支參賽球隊則是西甲亞軍馬德里競技和季軍皇家馬德里。四強先由1/9(四)瓦倫對皇馬、1/10(五)巴薩對馬競，獲勝兩隊爭奪冠軍。

英格蘭聯賽盃周中進行4強的首回合，1/8(二)04:00曼聯與曼城上演德比戰、1/9(三)04:00萊切斯特城則與黑馬阿斯頓維拉一較高下。本周末英超回歸，19勝1和傲視群雄的利物浦，1/12(日)將前往北倫敦作客對熱刺，穆里尼奧能否成為本季第一位在英超賽場戰勝利物浦的教練？克洛普周日在足總盃派出替補陣容，但紅軍仍以1：0力挫艾佛頓晉級，主力球員有充份的休息備戰本輪硬仗，誓要延續本賽季的不敗戰績。

5.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

本周網球有與台灣零時差的WTA深圳公開賽、大咖雲集的WTA布里斯本巡迴賽、位於紐西蘭的WTA奧克蘭公開賽以及今年ATP250的第一站賽事-卡達公開賽，台灣運彩精選多場精彩又刺激的對戰開立場中投注！

6.「冰球」：提供6場單場投注。

經歷了開季前兩個月的黑暗期，上季季後賽黑馬哥倫布藍衣終於回魂，靠著近期一波10連不敗的高潮，目前距離東部八強只有一步之遙。本周二(1/7)11:30，藍衣將作客邁入重建期的洛杉磯國王，國王整體戰績雖不理想，但主場作戰仍有一定的威脅，藍衣千萬不能大意。

本季命運多舛的匹茲堡企鵝季初先是傷了克羅斯比，打出生涯代表作的根澤爾也在上周因肩傷確定整季報銷，戰力大受影響。人員短缺的企鵝大軍將陸續在本周三(1/8)11:00及本周六(1/11)10:00造訪黃金騎士、雪崩兩支西部勁旅，在克羅斯比歸期未定的情況下，企鵝這趟客場之旅將會十分艱辛。

下周一(1/13)08:00，佛羅里達美洲豹將在主場迎戰近況火熱的多倫多楓葉，雙方的進攻火力都在聯盟前三，此役除了關注連勝不止的楓葉能否成功踢館外，楓葉馬修斯與美洲豹哈伯狄奧兩大射手的同場競技也是一大觀戰重點。

(中時電子報)