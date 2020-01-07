中華男排7日赴中國江門爭奪東京奧運亞洲區參賽資格，運彩提供4場場中投注。台灣運彩表示，大家為中華男排前進奧運之路加油打氣！

近幾年中華男排成績斐然，2018年抱回睽違20年的亞運銅牌，2019年更一舉奪下U23亞錦賽冠軍。2020年將由陳建禎、劉鴻杰、劉鴻敏帶領亞運銅牌班底搭配U23新銳選手吳宗軒、張育陞，前往中國江門爭奪僅一席的東京奧運亞洲區參賽資格。

台灣運彩表示，中華男排小組賽將分別於周二（1/7）16：00交手伊朗、周三（1/8）20：00交手中國、周四（1/9）16：00交手哈薩克，三場精彩的賽事台灣運彩都提供單場及場中投注，四強賽事也將精選提供單場及場中投注，喜歡排球的消費者記得鎖定台灣運彩，為中華男排前進奧運之路加油打氣。

除了排球之外，「羽球」也是近期投注熱門賽事。台灣運彩表示，2020年首站賽事大馬大師賽本周三（1/8）將在吉隆坡展開，將有3位台灣單打好手與賽。年終賽提前出局的周天成將在新的一個年度重新出發，而年終賽表現出色的王子維將繼續尋求好成績累積奧運積分。台灣球后戴資穎則是連續4年選擇大馬大師賽做為開季首站，小戴將面對陳雨菲與安洗瑩等好手的強力挑戰，期盼小戴能找回2018年無往不利的身手。

(工商 )