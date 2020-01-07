渣打銀行7日發布2020年全球投資市場展望，隨著全球經濟成長趨穩，以及各國財政刺激措施，預期2020年全球市場表現股優於債，尤其看好美國與歐元區，上半年整體金融市場可望延續漲勢，下半年投資氣氛則可能受到潛在風險影響而轉趨謹慎。此外，儘管當前金價上漲趨緩，但由於避險特性仍維持看好黃金。

而外匯市場方面，2018年初開始的強勢美元今年恐將面臨下行風險。渣打銀行認為，美國聯準會（Fed）將持續擴張資產負債表，提供美元流動性，預期美元指數（DXY）在2020 年間可能下跌約 5％，歐元和英鎊可能是美元走弱的最大受益者。

另外隨著中美貿易緊張局勢的消退，有助減弱美元兌人民幣的波動性，預期美元兌人民幣匯率可能在6.80 至 7.20區間波動，而美元兌日圓則可能落在105至 112的交易區間。

債券方面，去年不論政府債券和企業債券皆有強勁表現，渣打銀行預期 2020 年各類債券績效表現將趨於平穩，但仍有機會帶來一定報酬，研判新興市場美元債將優於成熟市場同類債券，而美元走勢見頂，也將改善新興市場當地貨幣債券的投資前景。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，隨著經濟動能逐漸回穩，企業盈餘恢復成長，2020年初金融市場呈現樂觀局面，加上市場預期主要國家央行將保持寬鬆貨幣政策，並配合財政刺激措施等背景因素下，2020年經濟前景審慎樂觀，股票表現將優於其他資產類別。

(旺報 )