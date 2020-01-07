台北市驚見黑韓布條。（圖／讀者提供）

又見奧步！台北市驚見黑韓布條

2020大選倒數3天，抺紅牌出鞘！北市街頭、監察院對面大樓今出現一超大黑韓布條，寫著「支持韓國瑜 就是支持共產黨」，引起路人側目。

國民黨總統候選人韓國瑜自參選以來，不斷遭對手抹黑抹紅，質疑他親中。對此，韓國瑜已多次強調立場，聲明反對台獨與一國兩制，最重要的就是保護中華民國，而兩岸關係應維持和平、互相交流，唯有和平才能發大財。

沒想到，今日有民眾在台北市中山北路及忠孝西路路口、監察院對面的大樓，發現巨大黑韓布條，寫著「支持韓國瑜 就是支持共產黨」，選舉奧步又一樁。

(中時電子報)