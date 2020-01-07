大陸武漢不明病毒肺炎訊息始終不明朗，因春節在即，台灣防疫措施一步步加強力道，繼針對武漢直航班機實施登機檢疫、去函中方要求同意台灣專家赴武漢探疫情之後，疾管署今天宣布，將武漢市旅遊疫情建議等級提升為第一級的注意，意即赴當地要遵守一般的衛生規定。

大陸武漢爆發不明原因病毒性肺炎個案截至今日止累計有59例，其中7例重症，目前未發現明顯人傳人證據，亦無醫護人員感染，另有163名密切接觸者進行醫學觀察中。

我疾管署疫情中心主任劉定萍表示，對岸目前已經排除流感、禽流感、腺病毒、SARS及MERS-CoV等呼吸道病原，而世界衛生組織（WHO）表示因部分病例為魚類及活畜市場的員工，推論感染源應與動物有關。

考量疫情不明，加上武漢仍具有感染風險，疾管署宣布，即日起將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級「注意」，提醒國人近期前往武漢及鄰近區域者，應避免接觸禽畜類動物、前往市場及生食肉品、避免接觸病患、落實肥皂勤洗手。

至於去函大陸要求派遣專家赴武漢一事，疾管署副署長莊人祥表示，經致電已確認大陸收到相關訊息，對方回覆將依照正常程序處理。

此外，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，目前已執行12航班，共檢疫1097名旅客及機組員，有症狀者目前9名，經研判均無需後送，包含2人就醫後診斷為流感、2人為一般感冒、1為支氣管炎症狀，另3人症狀已改善或痊癒，1名給予衛教及24小時敬告單，均由地方衛生局持續追蹤關懷。

莊人祥表示，登機檢疫新增一名有症狀者，雖到過武漢，但並沒有發燒，僅有輕微呼吸道症狀，並不符合通報條件，因此僅給予衛教及24小時敬告單。

(中時 )