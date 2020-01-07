2018年10月，桃園中壢市一名梁姓吸毒男，在家中將母親雙手及頭顱砍斷後，還將頭顱從12樓拋下大樓，但梁男在審理期間只有在最後一次開庭時開口說「對不起家人」，遭公訴檢察官痛斥冷血。但梁的2位姐姐屢屢幫弟弟求情，拜託法官別判死，桃園地院一審判無期徒刑。高院審理時梁男律師表示「他連怎麼殺母親都忘記了」，法官為此將請台大醫院進行精神鑑定。

33歲梁姓男子2018年10月和卓姓母親發生衝突，竟持菜刀、開山刀狂砍母親37刀，刀刀見骨，卓婦氣絕後還慘遭剁頭、斷掌分屍，首級更被從12樓陽台丟下，梁事後全都推給酒醉、吸毒誤事，行凶過程都稱不記得、忘記了，桃檢依家暴殺人罪嫌起訴，並求處死刑。

審理時公訴檢察官痛斥梁男至今一滴淚都沒流，冷眼看一切如旁觀者，但辯護人則幫腔稱無同理心是精神疾病的表現，梁姐也數度在法庭上替弟弟求情，拜託法官別判死，梁則在最後一次審理時首度開口說「對不起家人」。

(中時電子報)