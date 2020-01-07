根據信義全球資產調查，台北市A＋級辦公室平均售價每坪135萬元、季漲4.6％，B辦受惠於整體辦公上漲的影響，每坪平均售價也上漲至74.1萬元，各辦公商圈都有明顯上漲。台北市辦公室價格回升至四至五年多來高點，市場缺貨、供給緊縮，今年商用不動產市場沒有悲觀的理由。

信義全球資產發布2019年第4季辦公市場季報指出，台北市商辦平均售價每坪85.4萬元，A＋級、A級與B級三等級商辦售價均達到自2014年～2015年之後的新高點，以各辦公商圈來看，信義世貿商圈站上每坪百萬，敦南商圈逼近每坪95萬元，松江南京、復興南京站穩8字頭，敦北民生、站前西門、南京四五段也都站穩7字頭，三級商辦、七大商圈，都有明顯漲幅。

信義全球資產經理王維宏表示，台北市辦公交易金額明顯增加，信義計畫區出現難得的辦公釋出，許多辦公大樓預售案一釋出就出現大型企業掃樓的盛況，每坪交易金額持續創下當地新高。

建商持續購地衝高土地交易金額，產品規劃也改走為商辦或廠辦，使得辦公室開工量大增，而壽險、金融業對於精華地段釋出的地上權或辦公出手踴躍，願意加價投資比例提高，一有大面積辦公或精華區地上權釋出，將造成搶地掃樓的盛況。

王維宏表示，展望2020年，受惠於新創產業、跨國企業以及都更拆除效益，未來1~3年雖然釋出10棟以上的新大樓，但其中一半為業主自用，可供給的物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，台北市辦公市場將持續緊縮，租金及售價可望再創新高。

景氣回溫，大型企業對於不動產需求持續提高，而商辦短缺，投資機構可能將資金轉戰精華地區地上權，商用不動產市場沒有悲觀的理由。

(工商 )