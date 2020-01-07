親民黨總統候選人宋楚瑜，7日到紫南宮參拜，向長輩致意。（廖志晃攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜，7日到竹山鎮紫南宮參拜時表示，當年貿然凍省，把行政體系打亂了！他強調自己的行政效率和郭台銘的科技創新分進合擊，就是台灣最重要的支柱；他並透露女兒宋鎮邁，將會在選前之夜上台，和大家一起加油。

宋楚瑜由紫南委莊秋安陪同參拜後，轉往名間鄉松柏嶺受天宮參拜；他強調做一個國家的領導人要有高度、有格局，帶領台灣跟世界接軌，讓世界尊重台灣、認識台灣。

宋楚瑜說，回到省府所在地南投，內心有很多的感觸，當年如果不是凍省，台灣不會變成這個樣子！國民黨應該重新、好好的思考，當時貿然凍省，沒有配套，把整個台灣的行政體系打亂了，所以他特別再一次呼籲國民黨，把腦筋好好重新轉過來。

宋楚瑜說，大家到紫南宮就曉得，天公跟人民之間有互動，只要有誠意，就會得到老天爺的保佑；人跟神之間也有種互信的關係，向神明祈願後，神明給予些協助，人也會感恩。

宋楚瑜再度向國民黨喊話，重新找回一個能夠為人民做事的團隊，就像蔣經國先生當年勤於下鄉，解決問題，創造台灣的經濟奇蹟。但是，現在國民黨的領導人有這樣子的條件嗎？重新找回台灣的信任，找回人民對政府的信任，才是以前蔣經國時代給人民立下的典範。

宋楚瑜表示，他的行政效率、郭台銘的科技創新，是台灣最需要的兩個重要支柱，持續提升科技產業，6歲以下的小孩由政府照顧，長輩也需要政府關心，提供好的醫療照顧，讓他們活得健康、有家庭的溫暖。

對於外界將他的女兒宋鎮邁，和韓國瑜的女兒韓冰比較；宋楚瑜表示，女兒不是要跟誰去較勁，她媽媽把她教得真好，最大的特色是不愛出風頭、很低調，但在選前之夜會在舞台上跟大家一起加油。

(中時 )