昨晚小米集團發佈公告稱，董事會於當日根據股份獎勵計劃，授予1646名選定參與者共計48,925,550股獎勵股份。發出獎勵當日的股價為10.98港元，據此計算，小米此次獎勵股份的總額約為5.37億港元(約台幣20億)，人均獲得獎勵約32.6萬港元(約台幣126萬)。

2020年伊始，小米集團董事長雷軍就開始忙碌起來，第一個工作日，他向小米員工發出一封全員信。在信中，雷軍總結了2019並展望了2020。

雷軍表示，剛剛過去的2019年，小米採取了穩健經營的策略，在他看來，這一策略也頗具成效。比如小米進行了品牌、產品線、組織結構和管理系統等一系列重大調整，為未來的發展打下了堅實的基礎；再比如手機業務啟動雙品牌策略，小米、Redmi雙品牌分拆獨立運營取得成功，小米始終穩居全球前四，降低了庫存，得以輕裝上陣拉開了5G戰略大幕。

而此次進行股份獎勵，無疑是對部分員工過去一年優秀表現的最佳犒賞。雷軍稱，2019年是小米穩健經營的一年，而2020年，將是小米5G業務的衝鋒年。

1月2日當天，雷軍對外宣佈了三個消息：首先，他宣佈在「5G+AIoT」戰場上，小米未來5年將至少投入500億元；其次，是小米電視的年出貨量突破1000萬台；最後則是前聯想集團副總裁、手機業務負責人常程加入小米，將出任小米集團副總裁，負責手機產品規劃。

據悉，雷軍招兵買馬的動作還在持續，1月5日下午，小辣椒手機創始人王曉雁也正式官宣加入小米手機。雷軍在微博也表示，「誠邀天下英才，共創新的十年」。截至目前，小米已經集結了三個手機品牌的主要負責人，包括原金立總裁盧偉冰、原聯想原聯想移動業務中國區總負責人常程、小辣椒創始人王曉雁。

(中時電子報)