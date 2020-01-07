以「M字腿女王」稱號震撼日本寫真界的藝人垠凌，2008年婚後回台定居，育有3名子女的她，改以「媽媽藝人」身份在部落格、IG等分享家庭生活。不過如今垠凌重出江湖，再度為日本《FLASH》周刊拍攝性感照片。

垠凌10歲時移居日本，1995年於日本出道後寫真作品維持暢銷，她也在《男女糾察隊》、《辣妹圍裙》等人氣電視節目等參加演出，獨特形象讓她擁高人氣、打敗一票日本寫真女星。2013年7月，垠凌入選《FLASH》周刊中的女星裸體世紀經典攝影作品，垠凌是14名女星中唯一入選的台灣人。

回台定居後她取得了料理及美容執照、並持續台日兩地演藝工作，也常在日本電視節目中介紹台灣風情。

「拍攝漂亮又性感的照片是我的原動力。這次的拍攝，我充分感受到成熟女性潛藏的強大欲望。攝影師是我以前在『JOY TOY』一起搭檔的KULATANOFU。摔角健身房的寫真照片象徵著兩人的過去、現在和未來。」垠凌如此描述闊別7年，回歸《FLASH》的心情。

垠凌表示，在平面模特兒時代，曝光次數最多的雜誌就是FLASH。即使年齡漸長，也想一直拍攝下去。她更想挑戰成為一位攝影家，以全世界的性感女人、亞洲小孩們為拍攝對象，傳達出女性獨立自主、和平等強烈訊息，並將照片分享在IG上。

(中時電子報)