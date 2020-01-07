華碩於CES 展期中發表全新的生活時尚、商用及電競系列創新產品，涵蓋多款筆記型電腦、主機板、桌上型電腦、螢幕、路由器及 AIoT 應用裝置，提供優異的生產力及遊戲體驗，展現華碩追尋無與倫比的企業使命。

最新推出的筆記型電腦包括 Chromebook Flip C436、VivoBook S (S333/S433/S533) 系列及 ExpertBook B9450。超薄的 Chromebook Flip C436 可提供靈活具彈性的效能與傳輸能力，最高可搭載第 10 代 Intel Core i7 處理器、16GB RAM、快速的 NVMe SSD 及最新 Wi-Fi 6 網路。VivoBook S 系列提供13、14 及 15 吋不同選擇，並為尋求兼具個性化與優異效能的使用者，帶來最新型的機殼及大膽色彩設計。ExpertBook B9450 則是世界最輕的 14 吋筆電，提供商務使用者超長的電池使用時間，以及強大的第 10 代 Intel Core 處理器以發揮最大生產能量。

華碩同時展示適用於內容創作者、設計師及專業人士的 Prime TRX40-Pro 主機板。此款主機板經過優異的設計與調校，可徹底發揮 AMD 最新第 3 代 Ryzen Threadripper 處理器效能，並完美匹配 Hyper M.2 x16 Gen4 擴充卡，可讓使用者規劃SSD RAID硬體磁碟陣列，達到高速存儲效能。

其他於會場同步展示的產品還包括：筆記型電腦ProArt StudioBook與迷你電腦 ProArt Station；電競筆電TUF Gaming A15 與 TUF Gaming A17；可攜式螢幕ZenScreen MB16ACE；創作者螢幕ProArt Display PA248QV 與 ProArt Display PA278QV；電競螢幕TUF Gaming VG27AQL1A；路由器ZenWiFi Voice、ZenWiFi AX (XT8)、ZenWiFi AC (CT8)、RT-AX89X 及 RT-AX86U；以及 AIoT 應用裝置，包括單板電腦 Tinker Edge T、Tinker Edge R及迷你電腦 PN61T。

筆記型電腦

功能豐富的 Chromebook Flip C436 最高配備第 10 代 Intel Core i7 處理器、16GB RAM、快速的 NVMe SSD 及最新的 Wi-Fi 6 網路功能，以提供高速傳輸能力。此款筆電還包含多項功能，例如電源鍵整合指紋感測器、可在各種模式中提供高品質音效的全向式四揚聲器設計、支援 USI 觸控筆以提供更開放的觸控筆輸入方式，及其他多種周邊裝置選項。機身採用高級金屬並提供兩款色彩選擇，包括帶有虹彩的輕霧白以及經典的冰河銀，而超薄的機殼更為 Chromebook Flip C436 創造俐落的外觀。

ASUS Chromebook Flip C436。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

VivoBook S (S333/S433/S533) 系列筆電融合個性化與高效能，具備多款大膽色彩外觀以及黃色撞色邊緣且吸睛的 Enter 鍵設計。最高搭載第 10 代 Intel Core i7 處理器、Wi-Fi 6 技術、NVIDIA 獨立顯示卡，提供 13、14 及 15 吋三種機型，透過多樣色彩與尺寸選擇，完美符合不同使用者的細膩需求與風格創造。

ExpertBook B9450 為一款效能強大的筆記型電腦，專為滿足行動工作專業人士的高效能需求而生。14 吋商用筆電B9450，機身僅 14.9 公釐薄、重量僅 870 公克。單次充電即可提供最長達 24 小時的使用時間，並超越嚴格的 MIL-STD 810G 美國軍用標準以確保品質可靠。在規格方面，B9450 採用第 10 代 Intel Core i7 或 i5 處理器、最高 16GB RAM、兩個 M.2 插槽、兩個 Thunderbolt 3 連接埠，以及最新 Wi-Fi 6 連線功能。

此外，還有ProArt StudioBook筆記型電腦與ProArt Station迷你桌機，其採用NVIDIA

Quadro和GeForce RTX™顯示卡，具備即時光線追蹤(Real-Time Ray Tracing)、AI加速等專為內容創作者們量身打造的多元功能，並可滿足NVIDIA RTX Studio計劃的嚴苛要求，而華碩本次CES所展出的RTX Studio系列產品陣容包括：首款配備NVIDIA Quadro RTX 6000顯示卡的ProArt StudioBook One、搭載新一代ScreenPad 2.0智能動態觸控板，可促進多工作業效率、增加生產力的ProArt StudioBook Pro X，還有同時提供Quadro和GeForce 顯示卡兩種選擇的ProArt StudioBook Pro 17/15與ProArt Station D940MX。

電競筆記型電腦

將為使用者帶來前所未有遊戲體驗的15 吋TUF Gaming A15 與 17 吋 TUF Gaming A17，搭載 AMD Ryzen 4000 系列Mobile CPU，內蘊強大運算力；並分別內建目前最強大的 NVIDIA Turing GPU 為 GeForce GTX 1660Ti (A17) / GeForce RTX 2060 (A15)，可為更新率高達 120Hz (A17) / 144 Hz (A15) 的顯示面板提供絕佳視覺，搭配 adaptive sync 技術，在進行各種遊戲時還可成就更流暢、無破圖的遊戲饗宴。全新TUF Gaming A15 與 A17 配備更大的電池選項，最高可達 90 Wh，能為使用者提供更多彈性與自由，在遠離插座時獲得較長的使用時間，同時上述機型還擁有尺寸輕巧的外觀機殼，適合攜帶，再加上經最新軍規耐用性測試，可承受嚴峻使用環境。

(中時電子報)