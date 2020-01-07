國民黨新北市第12選區立委候選人李永萍，與民進黨候選人賴品妤「雙姝對戰」，隨大選逼近，戰況也愈來愈緊張。12月距離大選僅剩1個月，候選人無不把握每分每秒掃街、拜票，賴卻跑去上美妝節目，還被造型師「大改造」，與一觸即發選情呈強烈對比，引兩極評價。

賴品妤12月份以「亮麗蛋主」身分上美妝節目《女人我最大》，現場來賓不僅對賴造型大讚「一隻仙女下來」，更稱「活體吃掉麥克風」為其代表作。賴則自抒，妝髮是自己的困擾，因為參選前都是以Cosplay花俏造型為主，參選後礙於形象轉換不容許，讓他一時間也無所適從。

美妝師現場為賴品妤示範，如何運用粉底修飾，將臉型修容變小，並將其眉毛畫粗，以增進親和力，也為其塗上粉色口紅，讓整體看來更俏麗、氣質。髮型方面，為解決賴「吃掉麥克風」的困擾，髮型師特別為他設計丸子頭馬尾，並將瀏海運用電棒夾捲，雙邊再以白色貝殼髮夾點綴。

影片一出，討論熱烈，看法兩極。網友紛紛回應：「改造完有點子瑜感」、「我怎麼覺得後面越改越花俏了……到綁馬尾那段就OK了，其實選立委不用戴那麼多飾品的，最後感覺不像是選立委，而是坐辦公室的」、「好屌！連這節目都能上啊」、「政治人物不要參與娛樂，退訂」、「賴品妤年紀輕輕，只有大學學歷，還只是進修班的——以前的補校！請問有任何國家考試的及格證書嗎？有本事打民刑事和行政訴訟嗎？哪來的專業？貽笑大方……從政——靠爸參選立委？進演藝圈吧！哈哈哈……」

賴品妤上美妝節目《女人我最大》。（圖／翻攝自YouTube）

《女人我最大》主持人藍心湄。（圖／翻攝自YouTube）

(中時電子報)