以核養綠公投發起人黃士修指出，民進黨創黨時期就有非核黨綱，因此核四公投是民進黨爭取30多年來的公投權力，因為核四公投就是反對國民黨的政治圖騰，而民進黨就是在這個政治圖騰下集結的政黨。

黃士修指出，「以核養綠公投 」之目的是要廢除《電業法第95條第1項》，也就是2025非核家園條款，後來該條文也公告廢止；全民透過公投告訴政府非核家園並非全民共識，然而蔡總統表示，就算該法條廢了，但2025非核家園的目標仍要繼續，原因只為了反對國民黨的擁核立場，民進黨政府藉由打壓公投結果告訴國人，唯有「政治正確 」才是唯一的路。

黃士修表示，2018年有10個公投案將在年底進行公投，公投結果包含以核養綠在內共有7個公投案通過，其中不免對民進黨的執政和立場造成傷害，於是2019年6月立法院臨時會上三讀通過修正《公民投票法》部分條文，新增公民投票日，自2021年起公投與大選脫鉤並每2年舉行一次公投。

黃士修指出，府院修法明顯是衝著核四公投而來，錯開2022縣市長大選與2024總統大選，為的就是不影響民進黨連任；「以核養綠 」是為了大幅降低我國火力發電碳排和在未來大力扶植綠能發電，如今卻成了黨意和權力慾望的祭旗對象。

(中時 )