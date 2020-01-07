《香蜜沉沉燼如霜》本月14日起，將於中天娛樂台每周一至週五晚間8點播出。（圖／中天提供）

《香蜜沉沉燼如霜》預告搶先看

仙俠劇經典大作《香蜜沉沉燼如霜》即將在中天娛樂台虐心上映，由人氣女神楊紫、單眼皮男神鄧倫領銜主演，演員們精湛的演技及揪心的虐戀劇情，都讓此劇在網路上擁有極高的討論聲量。

童星出身的楊紫演技自然不在話下，更有人形容她在《香蜜沉沉燼如霜》中的表現根本是「開外掛」，從葡萄精靈的俏皮可愛轉換到想揪出殺父仇人的堅定意志，楊紫都詮釋的相當到位，劇中與鄧倫的愛恨糾葛不僅虐翻一票劇迷，楊紫癡情揪心的演出更是賺人熱淚。由新浪舉辦的2019年度人氣女演員票選，楊紫以壓倒性的票數拿下第一名，不但古裝劇、時裝劇都難不倒她，演出《烈火英雄》、《沉默的證人》兩部電影也都創造高票房。

楊紫在《香蜜沉沉燼如霜》中不但演技有卓越的表現，還有許多逗趣的經典台詞，像是「招蜂引蝶，是我們做果子的本分嘛！」、「人家以為朱雀是豬的親戚，哪知道它是火的親戚。」每句都讓人看了會心一笑。

想看更多楊紫可愛俏皮又精湛深情的演出，敬請鎖定1/14起，每週一至週五晚間8點，中天娛樂台《香蜜沉沉燼如霜》。

(中時電子報)