韓國瑜表示，從來沒有一場選舉主要的總統候選人會呼籲自己的支持者「蓋牌」，在別人詢問要支持誰時，要說支持對手，而不要說支持自己，他強調，這個行為是第一個讓全世界驚奇的。（吳康瑋攝）

韓國瑜表示，從來沒有一場選舉主要的總統候選人會呼籲自己的支持者「蓋牌」，在別人詢問要支持誰時，要說支持對手，而不要說支持自己，他強調，這個行為是第一個讓全世界驚奇的。（吳康瑋攝）

2020總統、立委大選進入倒數關頭，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆得勝橋造勢，韓粉手持國旗高喊「韓國瑜！凍蒜」不絕於耳，韓國瑜近日「韓黑產業鏈」再度抹黑、抹紅的行為指出，這次選舉是台灣近幾十年都沒看過的，但自己相信這將會是一堂寶貴的民主學習之旅，而後代子孫還有所有民主自由國家都會把它列為參考、學習的範例。

韓國瑜表示，從來沒有一場選舉主要的總統候選人會呼籲自己的支持者「蓋牌」，在別人詢問要支持誰時，要說支持對手，而不要說支持自己，他強調，這個行為是第一個讓全世界驚奇的。他指出，藍營為什麼會選擇「蓋牌」打選戰，是因為他們很清楚這是一場不公平的選舉，他更怒嗆對手不光是三軍的總司令，更是第四軍「網軍」的總司令，不僅所有的資源用之不盡、源源不絕，更是製做一堆假消息來打擊我們支持者的信心。

韓國瑜指出，以抹黑為主的民進黨選戰打法，完全的不公平、也無法打，就像是主要的拳擊手上擂台打仗，對手是手拿著烏茲衝鋒槍、背上背著火箭筒、天上更都是人造衛星瞄準，遠方更有飛彈、導彈在幫忙，但我們國民黨候選人手上拿著的不是水果刀，而是在小一點的指甲刀，這種不平等的仗怎麼打，乾脆大家眼睛通通閉起來，他呼籲民眾，將眼睛閉起來後，將腦袋的天線打開，在這次2020的總統大選、立委選舉中，清晰的、堅定的選2號，貪污腐敗的政府下台，他指出，自己相信:「得民心者，最終將會得天下。」

(中時 )