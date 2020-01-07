2020 WTA布里斯本女網賽持續熱戰，昨天雙打詹家姐妹詹詠然/詹皓晴不幸首戰失利，今天於女單登場的寶島一姐謝淑薇，遇到世界排名第26的愛沙尼亞選手孔塔薇特，4比6、1比6直落二敗下陣來，只待明天女雙戰場討回面子。

謝淑薇目前單打世界排名第33，在布里斯本女網賽單打32強首戰排名接近的孔塔薇特，首盤前4局雙方互保發球局，第5局小薇率先破發，可惜第6局就被回破，隨後第8和第10局兩度再遭破發，無奈讓出第一盤。

第二盤謝淑薇力圖振作，但兩度發球局失守，加上6個破發點都沒能把握住機會來回破對手，最終吞下交手3連敗。

謝淑薇單打出師不利，只待雙打賽事扳回顏面，她繼續和去年一起打下溫布頓草地大滿貫冠軍的捷克好友史崔可娃(Barbora Strycova)搭配，兩人是布里斯本女雙頭號種子，第一輪迎戰澳洲組合珊德斯(Storm Sanders)/韓天遇。

(中時 )