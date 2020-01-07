去年9月與台灣斷交後，吉里巴斯總統馬茂4日赴大陸訪問，6日晚與中國大陸國家主席習近平會面，形容與大陸復交是「排除干擾」後作出的重大決定，兩國並簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄等文件。

根據陸官網「中國政府網」發布，習近平在與馬茂（Taneti Maamau）的會面中，稱馬茂和吉里巴斯政府「站在了歷史的正確一邊」，大陸與吉里巴斯是在「一個中國原則」基礎上恢復外交關係，並指兩國在復交後，在各領域和各層級的交流合作已蓬勃展開。

習近平說，陸方願鼓勵更多陸企赴吉里巴斯投資，並已批准吉里巴斯為大陸公民組團出境旅遊目的地國。此外，陸方也支持吉里巴斯應對氣候變遷。而馬茂重申，吉里巴斯已「排除干擾」，作出了和中華人民共和復交的重大決定；未來將堅定奉行「一個中國」政策，尊重中國大陸的主權和領土完整，支持中國大陸「一國兩制」方針。

馬茂訪陸期間，兩國簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄等雙邊合作文件。馬茂並表示，希望和大陸加強經貿、投資、旅遊、漁業、教育、衛生、基礎設施等領域合作。

吉里巴斯是太平洋島國，世界上最低度開發國家之一，1980年與中國建交。2003年，吉國轉與中華民國建交，與大陸斷交。2019年9月20日，與中華民國斷交，同月27日與大陸恢復外交關係。

馬茂宣布與台灣斷交並與大陸建交後，曾引發在野陣營不滿並提出不信任動議，但國會議長萬伊（Tebuai Uaai）突然宣布休會，在野陣營為此要求國會召開特別會議，劍指罷免總統，朝野迄今仍在對峙。

(中時電子報)