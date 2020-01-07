迎接新年的到來，新光金(2888)旗下新光人壽推出多項新服務，業界首創可於LINE官方帳號直接開啟繳費條碼，即可至全家超商進行繳費。

隨著數位金融時代來臨，新壽設計全新金融產品服務，以貼心方式提供系列服務。有鑑於國人對LINE的黏著度高，「新光人壽LINE官方帳號」以「口袋裡的服務中心」為定位，朝「一站式」的金融服務為方向，推出各項新服務。除推出超商/線上繳費服務外，為解決用戶跳轉頁的痛點，一併推出可直接在LINE官方帳號進行「聯絡資料修改」及「信用卡效期變更」等契約變更服務，提供保戶享受連貫式的流暢服務體驗。

新壽繼首波Lumia貼圖創下近2百萬下載次數及高達6千6百萬次使用量，搭配元旦、農曆春節等節慶到來，再推出16款Lumia貼圖。新壽LINE官方帳號，從用戶角度出發，設計專屬一對一行動化客製服務，將網路保險服務轉化為簡單易懂的圖文選單及訊息，將數位金融融入保戶日常生活，已獲獲「國家品牌玉山獎」及「數位奇點獎」多項獎項肯定。

(時報資訊)