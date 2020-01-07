昨美股收高，帶動台股今日小漲開出，盤初在權值三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手向上的帶領下，大盤指數一度彈升至11986.03點，不料被動元件龍頭國巨(2327)遭空頭重擊跌停，華新科(2492)、奇力新(2456)等被也隨之中箭落馬，衝擊大盤一度大跌百餘點、探至11822.4點，所幸股王大立光中場過後回神力守高檔坐鎮，拉抬大盤跌點逐步縮減，但臨收旺宏(2337)、鴻海又遭空頭突襲，終場集中市場收11880.32點，下跌73.04點，月線未站上、11900關也告失，總成交值放大至1648.12億元；店頭市場收146.29點，跌0.96點，總成交值376.60億元。

分析師表示，農曆年前台股仍將是震盪格局，指數也許高點不多，但資金行情下，低檔也將容易出現低接買盤，預期是個股表現的盤勢。台股今日尾盤跌幅收斂，目前看來多頭架構還在，下檔季線攻防戰將成為中線多空關鍵位置，收復月線才能算得上是初步止跌訊號。

盤面上，國巨公布去年12月營收，呈現月減、年減，且去年Q4合併營收亦季減、年減，加上國巨擬現增8000萬股參與發行GDR恐將股本膨脹18.65%，市場憂心會稀釋國巨今、明年每股盈餘，國巨今股價跌停鎖死，近期強勢的被動元件個股幾乎全面走弱，也拖累電子零件類指重挫逾2.5%。美伊關係緊張促升黃金、油價，股市短期波動加大，虛擬貨幣近2日也趁勢而上，比特幣飆升挑戰「8」字頭，台相關概念股撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)今日紛紛逆勢走高，表現相對搶眼。

分析師表示，今年據政府單位預估，經濟成長率可望優於去年，加上又有農曆年紅包行情等題材加持，多頭格局仍可期待。iPhone將推出平價版手機，買氣與訂單數量有望獲得推升，預期首季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。另外，CES展將在美國時間7日至10日展開，今年聚焦在5G、AI、自駕車、虛擬實境／擴增實境（AR／VR）、串流媒體等趨勢；2月24日至27日在西班牙巴賽隆納舉行的MWC展，則是非蘋陣營秀肌肉的重要場合，兩場國際展覽，都是關注焦點。

(時報資訊)