為協助企業因應時局，資誠（PwC）聯合會計師事務所於今（7）日舉辦「中美貿易戰下的東協新契機：泰國投資稅務管理策略」座談會，協助企業導入跨國佈局新思維以成功拓展泰國市場。

資誠國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，泰國的東海岸與世界各地的商業區彼此聯繫，且位處東協中心點，成為東南亞地區貿易和投資樞紐。

泰國也被認為是工業製造商的主要地區，加上近期泰國政府力推大規模改革計畫「泰國4.0」，政府將在未來投入各項公共基礎建設，興建高鐵、高速公路等。另外，東部經濟走廊（EEC）有更為具體的「泰國4.0」計劃，訂定更詳細的投資優惠。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍指出，台泰租稅協定有機會使泰國股利扣繳稅率由10％降低到5％。值得注意的是，如果台商因未適用租稅協定相關規定而溢繳之國外稅額，將無法抵扣而造成重複課稅。因此，台資企業跨國佈局應善用租稅協定，妥適建置控股架構優化稅負。

資誠聯合會計師事務所泰國籍會計師Woranath Khemasiri（張智媛）表示，為了歡迎外國投資者，泰國投資促進委員會（BOI）近期致力推動東部經濟走廊區域（EEC）快速成型，旨在培養研究及創新產業。

Woranath Khemasiri（張智媛）提醒，泰國的租稅優惠項目非常多，適用條件也很複雜，通常根據不同地區、不同產業、不同功能或不同投資規模，會有非常多不同的租稅優惠可供選擇，不同的租稅優惠也會有不同的要求。如何選擇適合公司並且配合公司營運策略的租稅優惠非常重要，才能在最適成本下達到最高效益。

(工商 )