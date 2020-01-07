材料-KY（4763）108年第四季醋片產能稼動率約85％，受惠年假來臨，客戶提前拉貨，12月營收2.12億元，月增3.11％，年成長32.06％。伴隨成本原料下滑，第四季毛利率有望更上層樓，上看32％。

材料-KY挾醋片、絲束垂直整合效益發酵，毛利率已連2個季度保持三成水準；108年前三季EPS4.5元。法人推估，全年獲利有望年增30～40％，再創新高紀錄，EPS突破6元水準。

分析師指出，中菸管理中國大陸100多個香菸品牌，每年自行生產醋片約16萬噸、進口5萬噸。材料-KY成功與中菸合作，初步協議中菸年購買量2千噸醋片，有利營運蓄勢再推進。

材料-KY醋酸絲束主應用香菸濾嘴應用，出海口逐步擴大，108年產線數由11條增至13條，年產能由1.1萬噸增至1.3萬噸；轉投資上游醋片廠-中峰化學醋片年產2萬噸，其中1.1萬噸紡絲級為自用，製成下游絲束，其餘產能以塑料級外售。

材料-KY表示，絲束銷售地區遍及南美、北非、東南亞、中東等地，醋片主銷大陸市場。近期除逐步打入一線菸廠，開始執行明年的醋片及絲束擴廠計畫，經濟規模效益會更為顯現外，並配合全球布局，開始規劃海外的擴廠動作，長期成長動能審慎樂觀。

材料-KY規劃2020年首季開出絲束新產能共1,000噸/年；第二季試產醋片新產能共5,000噸／年，第三季開始投產。

此外，因應全球限塑趨勢，材料-KY計畫開發CA（醋酸纖維素薄膜），主應用在食品包裝和鋰電隔膜，為下一階段的歐盟可降解的消費品包裝要求做準備。

(工商 )