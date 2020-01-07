勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（7）日舉辦勤業眾信「全球供應鏈稅務新思維及自由貿易港區之運用及發展」論壇。勤業眾信提醒，集團企業在國際租稅透明度及公平性提高的趨勢下，應修正全球布局規畫、檢視架構及供應鏈配置，以因應租稅環境變動衝擊。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信指出，全球稅務環境時刻變化，加上經濟實質法案及中美貿易戰等因素影響，衝擊跨國集團的全球布局計畫，企業需重新考量供應鏈配置及稅負成本。

而台灣具備電子業及半導體產業叢聚及優越地理位置之優勢，可望作為運籌中心。輔以政府相關配套措施，包括自由貿易港區租稅優惠與資金回台專法等，有助我國個人及營利事業建構專業思維及提供可思考之發展方向，以在關鍵時點，擬定長久的稅務規劃策略。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理洪于婷表示，當企業調整供應鏈時，關稅可依「完稅價格、稅則號別、原產地原則及關稅豁免機制」四大主要因素來檢視應納關稅之認定；企業因應中美貿易戰之對策也可由應考量四大主要因素加以衍生，包括跨國交易更為頻繁、各國稅負複雜度及確定度不一、全盤考量間接稅和所得稅、及未來集團關係人交易型態將更多元，未來移轉訂價政策之制定及如何調和移轉訂價及關稅將更具挑戰性。

營利事業適用一次性移轉訂價調整之因應，除持續關注法規及實務進展外，亦可運用所得稅預先訂價協議（APA）管理移轉訂價風險；而關稅法第36條之一提及進口貨物估價預先審核機制，可協助進口人確認完稅價格應加計項目以管理關稅風險；營利事業則應留意利潤變動及進口貨物價格之波動與集團移轉訂價政策之制定與執行。

勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅負責人廖哲莉表示，國際政治經濟情勢瞬息萬變，國際間對租稅之透明度及公平性要求逐漸增高，集團企業曝險程度也隨之增加，跨國企業將面臨多重挑戰與政治的不確定性，未來企業稅務遵循成本將大幅增加，國際租稅課稅趨勢將更重視企業價值鏈下產生之利潤是否合理配置。

台灣企業現已逐步邁向跨國企業，稅務治理將是未來企業營運不可忽視的一環。企業應檢視現行供應鏈是否有利潤配置與供應鏈各階段價值不一的稅務風險。且隨著傳統的移轉訂價功能風險之觀念正與時俱進，集團企業應檢視其價值驅動因子，方能進一步了解其利潤配置之合理性。

(工商 )