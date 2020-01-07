客家電視新戲劇《四分之3》由侯彥西擔綱男主角，演藝事業多元發展的他，就讀台藝大學生時期開始就持續參與影像演出，曾以電影《那些年，我們一起追的女孩》、《樓下的房客》受關注，戲劇也獲金鐘入圍肯定，他透露透過影像作品，解開與父親長達6年的心結。

為戲瘦身十公斤。

《四分之3》故事背景和921有關，侯彥西其實也是921受災戶。侯彥西家住中部的谷關，父親是軍人、母親忙於經營溫泉，所以他從小由奶奶帶大，921後才由父母接回台中市區照顧。從小較少和父母相處，加上軍人父親管教嚴格，國中時正值叛逆期的他曾負氣離家出走，「國中我爸規定晚上9點以前到回到家，我是男生耶哪受得了」，他後來提出要北上讀書，就是希望能離開家，離開父親嚴格管控。

與檢場的父子戲。

「我那時提到台北唸書，考公立大學省學費，但我爸很反對，他不相信我，怕我上台北沒人管會歪掉」，侯彥西的父親希望他有一技之長，像是找個修理車子的黑手工作就好，但他沒有這方面興趣，後來考上台藝大，還是媽媽借錢讓他北上唸戲劇表演，開始走表演路。

到台北讀大學後，他開始感受到家人的重要，慢慢開啟與父親的溝通管道。剛開始，侯彥西的父親也反對他從事演藝工作，直到他陸續有作品才漸漸接受，「看到我的一些作品後，我爸開始會跟人分享，像這次接《四分之3》，我爸媽還一直跟親友宣傳，我還發現我爸有到粉絲頁留言」。

第一次接演戲劇男主角，侯彥西坦言曾擔心到不敢接，因為戲劇接拍太趕，他只有一週時間作決定，所以他徵詢乾媽郎祖筠的意見，郎祖筠鼓勵他給自己機會試試看，那時剛好與郎祖筠合演舞台劇，也會順便帶劇本到排練場討教她，讓他壓力減緩不少。《四分之3》拍到中期他已經游刃有餘，還有餘力在片場捉弄同劇的演員吳承洋、林鶴軒、特蕾沙；而與父親的關係也已經能敞開心房聊心事。

劇中與特蕾沙對戲。

《四分之3》描述主角因921地震造成身體的殘缺而從小自卑，加上母親（呂雪鳳）又極度保護，讓他離開家鄉證明自己。在父親意外過世後，他再次回到家鄉，從看什麼都不順眼到理解母親，並找到自己的歸屬。《四分之3》每週一、週二晚間10：00於客家電視台首播，客台網站、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視+同步播出。

(中時 )