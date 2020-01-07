華碩於CES 展期中發表全新的生活時尚、商用及電競系列創新產品，涵蓋多款筆記型電腦、主機板、桌上型電腦、螢幕、路由器及 AIoT 應用裝置，提供優異的生產力及遊戲體驗，展現華碩的企業使命。

Prime TRX40-Pro。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

主機板

ASUS Prime TRX40-Pro 是一款專業設計的 ATX 主機板，可徹底發揮 AMD 最新第 3 代 Ryzen Threadripper 處理器潛力，適合內容創作者、設計師及專業人士使用。Prime TRX40-Pro 結合強大 16 級功率設計、完整熱管理及散熱、三個 PCIe 4.0 M.2 插槽 、Intel Gigabit 乙太網路及 USB 3.2 Gen 2 等次世代連接力，以及智慧調校選項，是兼具效能與穩定性，以實現所有創意想像的高階桌機 (HEDT) 主機板。

透過Hyper M.2 X16 Gen4 擴充卡與 Prime TRX40-Pro 完美搭配，最多可讓使用者為系統新增四個 NVMe SSD，以及憑藉 PCIe 4.0 達最高 16GT/s 頻寬和支援 AMD Ryzen Threadripper，使可開機硬體 RAID 陣列能夠使用 CPU PCIe 通道，提供內容創作者所需要的超快速儲存效能，例如：需要處理 4K / 8K 視訊檔案影片的剪輯師。

ProArt Display PA248QV。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

螢幕

ZenScreen MB16ACE 是一款 15.6 吋 Full HD 可攜式螢幕，可在使用 1080p 筆電時，為使用者提供雙倍工作空間。ZenScreen MB16ACE 具備超窄邊框，厚度僅 8 公釐、輕 0.7 公斤，可放入多數市售筆電袋中，輕鬆攜帶；此外，ZenScreen MB16ACE 還擁有全新改良的 Smart Case Lite 智慧型保護套，不僅較前一代輕上 35%，亦兼具可調式支架等便利功能。

ProArt Display PA248QV 與 ProArt Display PA278QV 均為滿足專業創作人士的需求所量身訂製，如：攝影師、影片剪輯師，其經過原廠校準，可提供絕佳色彩準確性Delta E < 2 (2.0)，並符合國際色彩標準 100% sRGB 與 100% Rec. 709色彩空間，同時還內建多項華碩獨家功能，包括：ProArt Preset 及重新設計具有六軸色彩、黑色位準與亮度調整的 ProArt Palette，使用者可快速獲得所需的畫面調整結果。

其中27 吋 ProArt Display PA278QV 可提供 2560 x 1440 解析度與較寬的長寬比，24.1 吋 ProArt Display PA248QV 則具有 1920 x 1200 解析度與 16:10 長寬比，且上述兩款螢幕兩側及上方皆具備超薄邊框，提供接近無接縫的多螢幕體驗。此外，兩款螢幕皆提供多種連線功能和 USB 3.0 集線器，像是ProArt Display PA278QV 就配備 DisplayPort 1.2、Mini DisplayPort、HDMI 1.4 及 Dual-link DVI-D 連接埠；ProArt Display PA248QV 另具備 DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 及傳統 D-Sub 連接埠，可連接高速儲存裝置及其他周邊，使用更隨心所欲。

TUF Gaming VG27AQL1A 配備較其他電競螢幕產品更寬的支架，可提供更高穩定性，其超薄邊框還有助於使用者更專注於螢幕畫面，而 VESA DisplayHDR 400 認證則能確保其以最高畫質呈現遊戲視界。全新TUF Gaming VG27AQL1A 的 1440p IPS 顯示面板具備高達 165 Hz 更新率與超低 1 毫秒疾速反應時間，使用者不費吹灰之力即可獲得極致快順暢的娛樂體驗。

ZenWiFi Voice。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

網路裝置

ZenWiFi Voice 是一款整合 Amazon Alexa 語音助理的網狀網絡路由器，適合做為任何智慧家庭中樞，不但可做為獨立路由器使用，且由於其支援 AiMesh 技術，可與其他 AiMesh 裝置組成更大型的網狀網路，或是成為中繼器，以提升任何無線路由器訊號強度。全新ZenWiFi Voice 不僅能為無線裝置提供流暢的連線，內建的 Amazon Alexa 還具備多項智慧助理應用，例如：串流播放音樂、接收最新天氣資訊，甚至說笑話等，而這一切均仰賴 ZenWiFi Voice 本身所提供的流暢連線。

ZenWiFi AX (XT8) 包括兩個立即可用的網狀組態Wi-Fi 6路由器，以提供高達154坪最大覆蓋範圍與效能，同時還可透過 Wi-Fi 6 支援為連線設備及節點間通訊打造前所未見的高傳輸速率，最高可在一個 2.4 GHz 頻段及兩個 5 GHz 頻段中達到 6,600 Mbps，且兩個 ZenWiFi 路由器亦可在專屬 4x4 Wi-Fi 6 連線上，以最高 4,804 Mbps 的速度傳輸資料，令連線用戶端坐享超越 Gigabit 障礙潛力的驚人傳輸。

完整的 Wi-Fi 6 功能包括 MU-MIMO 及 OFDMA，其可確保網路上每個 Wi-Fi 6 相容裝置皆獲得絕佳頻寬，即使是在公寓、宿舍或密集都會區等擁塞的網路環境。而特殊的天線設計、內部絕緣佈局及 AiRadar 2.0 波束成形技術，則能讓 ZenWiFi AX 為每個連網裝置帶來廣大覆蓋範圍(高達150坪)與強大訊號；此外，全新ZenWiFi AX 另具備一獨特功能，就是能讓使用者選擇其 Wi-Fi 網路名稱，例如：整體網路使用一個名稱，或為每個頻段命名不同名稱。

ZenWiFi AC (CT8) 網狀 Wi-Fi 系統包含一對 AC3000 路由器，最高可提供 3000 Mbps 資料傳輸速率，並兼具源自 ZenBook 系列產品美學設計的流線機身，可完美融入任何室內裝飾風格，且每部路由器均內建四個垂直配置和兩個對角配置的內部天線，不僅擁有最佳天線間距，還能打造零死角的訊號覆蓋範圍；而其簡易的三步驟設定程序，則可自動同步所有節點，讓使用者設定網狀網路時更事半功倍。

RT-AX89X 為一款 8x8 雙頻 Wi-Fi 路由器，可提供 1024-QAM 以達最高無線網速約 6000 Mbps，包括 2.4 GHz 頻段的 1148 Mbps 及 5 GHz 頻段的 4804 Mbps，為 802.11ac 4x4 雙頻路由器的 8 倍。且為提供快速有感的有線網路連線，此款路由器亦提供兩個 10G 乙太網路連接埠，再加上由 Trend Micro 提供的終身免費AiProtection Pro商用級安全防護系統，將自動定期更新安全病毒碼，保護連網裝置與個人資料，避免遭受病毒入侵威脅；而除了強大的安全性，RT-AX89X 另內建進階家長控制功能，像是封鎖特定網站、行動應用程式類型，為家中子女打造更安全、乾淨的線上瀏覽體驗。

RT-AX86U 路由器承襲熱門產品 RT-AC86U 的電競基因並進一步升級，令使用者享有 WiFi 6 諸多優點，其不僅具備最高 5700 Mbps 傳輸速度與高能源效率，還可連接更多裝置、提供寬廣涵蓋範圍。此外，RT-AX86U也是 ASUS Gaming 系列全新產品，擁有傑出性能，將為使用者帶來暢快的遊戲體驗。透過手機遊戲加速功能，使用者即可將手機上的遊戲設定為具有最高網路連線優先權，搭配 WAN/LAN 聚合及 2.5G Base-T 連接埠 (可透過網頁介面設定為 WAN 或 LAN 連接埠)，還能將有線遊戲速度提升至 2 Gigabit！

Tinker Edge T。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

AIoT裝置

Tinker Edge T 與 Tinker Edge R 是小巧且強大的單板電腦 (SBC)，其具備神經網路加速處理器 (NPU)，能以高能源效率的方式執行機器學習 (ML) 推論，且 NPU 經最佳化，可處理神經網路，將人工智慧自雲端引入本機裝置。全新 Tinker Edge T 與 Tinker Edge R 可立即應用於 AI、進行擴充，並具備創客友善等特性，是所有酷愛科技、熱衷實踐的開發者好手及DIY玩家不容錯過的完美首選。

Mini PC PN61T 配備 Google Edge TPU，可為本機深度學習提供強化效能，並透過背面 USB Type-C 連接埠支援 Power Delivery (PD) 電源輸入；此外，Mini PC PN61T 不僅內建適用於遙控應用的消費性紅外線感測器，另配備USB 3.1 Gen2 Type-C 連接埠、microSD 讀卡機與可減輕噪音的風扇，運作時更安靜。

(中時電子報)