水上分局鹿草聯合所日前接獲民眾報案稱於鹿草鄉下潭村高麗菜田遭人竊取。（摘自嘉義縣警察局臉書／張毓翎嘉義傳真）

平地高麗菜正值採收季，偏僻地區的高麗菜田因為沿途沒有監視器，因此成為小偷覬覦的目標。嘉義縣鹿草鄉下潭村有一位郭姓農民的高麗菜田已連日多次遭竊，1月初郭農出門時，恰巧撞見正在偷菜的鄧姓婦人，鄧婦被抓包後，不以為意地繼續採。警方訊後依竊盜罪嫌將鄧婦送辦。

郭姓農民兒子表示，每逢採收時，附近高麗菜田都會發生竊盜事件，不過，他們覺得如果附近居民想拿1、2顆回去當晚餐，只要通知一聲，他們能允許居民直接到田裡採，但有民眾完全不告知，逕自「想拿就拿」，讓他們十分無奈。

郭農最近常發現田裡有高麗菜遭竊，為此他還特地立牌，警告不法之徒。郭農兒子說，這個月初父親出門時，發現鄧婦人騎著腳踏車到田邊後，熟練地取出鐮刀，直接走到田裡，父親大聲斥喝「妳要做什麼？」；鄧婦聽到後，不以為意地繼續割菜，並還回說「不然我就跟你買阿！」

郭農兒子說，原本父親想原諒婦人，但她不僅態度差，還不道歉，忍無可忍之下，決定向警方報案。鄧婦坦承犯案，並稱這是她第一次偷菜，因先生往生，家裡沒錢才行竊，訊後鄧婦被依竊盜罪嫌移送辦。

鹿草聯合所長林進笙表示，竊取他人財物屬公訴罪，不因價值少而不偵辦，警方仍依法執法，保障民眾財產安全。

(中時 )