平地高麗菜正值採收季，偏僻地區的高麗菜田因為沿途沒有監視器，因此成為小偷覬覦的目標。嘉義縣鹿草鄉下潭村有一位郭姓農民的高麗菜田已連日多次遭竊，1月初郭農出門時，恰巧撞見正在偷菜的鄧姓婦人，鄧婦被抓包後，不以為意地繼續採。警方訊後依竊盜罪嫌將鄧婦送辦。
郭姓農民兒子表示，每逢採收時，附近高麗菜田都會發生竊盜事件，不過，他們覺得如果附近居民想拿1、2顆回去當晚餐，只要通知一聲，他們能允許居民直接到田裡採，但有民眾完全不告知，逕自「想拿就拿」，讓他們十分無奈。
郭農最近常發現田裡有高麗菜遭竊，為此他還特地立牌，警告不法之徒。郭農兒子說，這個月初父親出門時，發現鄧婦人騎著腳踏車到田邊後，熟練地取出鐮刀，直接走到田裡，父親大聲斥喝「妳要做什麼？」；鄧婦聽到後，不以為意地繼續割菜，並還回說「不然我就跟你買阿！」
郭農兒子說，原本父親想原諒婦人，但她不僅態度差，還不道歉，忍無可忍之下，決定向警方報案。鄧婦坦承犯案，並稱這是她第一次偷菜，因先生往生，家裡沒錢才行竊，訊後鄧婦被依竊盜罪嫌移送辦。
鹿草聯合所長林進笙表示，竊取他人財物屬公訴罪，不因價值少而不偵辦，警方仍依法執法，保障民眾財產安全。
(中時 )
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