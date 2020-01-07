台灣人最愛「吃到飽」，而秋冬喜愛的水果，酸甜草莓肯定榜上有名！然當草莓X九孔鮑，當令旬味又讓人心動！新北景觀餐廳「50樓Café」自1月8日至2月23日推出「莓好食光」主題，每天一班冷藏車會將清晨採收的大湖草莓新鮮直送餐廳，變身為琳瑯滿目的甜點、鹹食等。如草莓糖葫蘆顏質高也香甜！與新北市府合作促銷的貢寮九孔鮑也正值產季，主廚做成少見的西式佳餚，如青醬九孔鮑佛卡夏，異國風藏美味。

50樓Cafe-炭烤墨西哥香草雞肉佐草莓莎莎醬。（圖取Mega 50官網）

新北「50樓Café」是全國最高的自助餐廳，憑窗遠眺，雙北美景宛如畫作綿延展開，夜晚則有星空燈海相映成趣。緊接著是農曆春節、西洋情人節，餐廳也推出當令旬味吃到飽饗客。

50樓Cafe-前後為草莓生巧克力蛋糕&草莓糖葫蘆（左）、50樓Cafe-草莓馬斯卡朋蛋糕（右）。（圖取Mega 50官網）

陳俊杉主廚此次規劃「莓好食光」活動，二款主角都成本不菲，嬌貴的大湖草莓面對多變的天候，價錢居高不下；吃海藻長大的活體貢寮九孔鮑，同樣價格也不斐，但為讓新春讓來客享用當令的美味，餐廳仍不惜成本推出。

餐檯上的主題佳餚讓大小朋友都心動，如草莓藜麥乾果沙拉、草莓羊乳酪拌菠菜、燻培根凱薩草莓沙拉、百香果草莓九孔鮑、和風九孔鮑花園沙拉、青醬九孔鮑佛卡夏、炭烤墨西哥香草雞肉佐草莓莎莎醬…等。

魅力四射的甜點則有草莓馬斯卡朋蛋糕、草莓生巧克力蛋糕、草莓鮮果奶酪、草莓生乳捲、草莓巧克力泡芙、以及草莓糖葫蘆…等，其它糕點選項還有草莓巧克力馬芬、草莓鮮果派、香草烤布蕾、法式檸檬塔、原味重乳酪蛋糕、杏仁牛奶焦糖慕斯。

50樓Cafe-（左至右）鹽烤蝦、胡椒蝦和檸檬蝦輪替供應。（圖取Mega 50官網）

各區美食還包括生猛海鮮吧、現流生魚片、現煮熱湯區、燒烤炸物區、廣式燒臘區以及爐烤美國自然牛，配合歲末節令的特色佳餚還有美式碳烤豬肋排、番茄蔬菜燴牛尾、西班牙海鮮燉飯、泰式椒麻雞、酒香當歸滷豬腳、豉油王海鮮炒麵、川味剁椒鱸魚等。

此外，每餐期輪替上場的鹽烤蝦、胡椒蝦、檸檬蝦，滋味鮮濃！緊接農曆新年、情人節，歡迎大小朋友一起嚐海味、品草莓酸甜好滋味。

50樓Cafe-青醬九孔鮑佛卡夏。（圖取Mega 50官網）

(中時電子報)