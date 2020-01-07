宜蘭縣立委選舉政見發表會今天（7日）登場，發言依序為無黨籍黃定和、無黨籍孫博萮、民進黨陳歐珀、勞動黨許育嘉、國民黨呂國華、台灣維新林獻山等6人，各候選人透過最後一場政見發表會，向選民傳達政見與參選理念。

黃定和表示，他行政與監督經歷豐富，長期在宜蘭發展、打拚，自己行事認真、勤勞，「選我就是選青少年的未來！」他並提拚出交通建設等5大主張，包括協助年輕人發展、對弱勢團體關懷、保護宜蘭好山好水等，強調選他宜蘭一定好、一定贏。

孫博萮表示，上次發表會各候選人像小學生吵架，互相比誰沒信用，真的很好笑，希望這些政治人物好好自我檢討，但孫博萮主打呂國華，要鄉親注意一國兩制與支持統一的政黨，強調顧宜蘭、護台灣，宜蘭人要選出讓宜蘭驕傲的立委，要支持最年輕的孫博萮。

陳歐珀表示，他擔任立委後，會繼續爭取鐵路高架、高鐵延伸到宜蘭等重大建設，宜蘭有好的醫療、好的交通，人口才會回流、促進宜蘭發展，他強調他問政用心，做事認真，也呼籲鄉親政黨票投民進黨，讓民進黨國會過半，不分區立委游錫堃能當選立法院長。

許育嘉表示，很多人一到選舉就提到顧台灣人的尊嚴，但台灣2300萬人中有富人也有窮人，站在勞工、窮人的立場，我們要好好地思考，而勞動黨是一個工人的政黨，為了讓工人有尊嚴與體面的生活，就是立法院要有勞動黨的人，為勞工提出所需要的法案。

呂國華表示，他任縣長時做好做壞相信縣民心中自有一把尺，擔任立委要有很多條件，任縣長時推動運動產業、觀光工廠以及下水道建設等，立委也要有執行力，並細數縣長任內所做的工作，強調有遠見，未來爭取建設會符合未來需求，台灣與宜蘭才有更好未來。

林獻山發表政見時，肯定前法務部長陳定南，指陳定南不跟財團在一起，讓宜蘭人深深引以為榮，要大家放心投給台灣維新，他代表台灣維新參選，不像國民兩大黨花那麼多錢，但台灣維新反對員山鄉採礦，他當選後絕對會讓礦業法如實通過。

(中時 )