地瓜媽在鐵花新聚落路旁賣烤地瓜，生活溫飽之餘，捐出1日所得，幫助街友尾牙活動。（莊哲權攝）

鄭姓單親媽媽2014年10月加入人安基金會台東站烤地瓜創業方案，在鐵花新聚落前靠著賣烤地瓜，扛起生活家計，得知人安將辦理街友尾牙活動募款到目前僅達5成，決定捐出賣地瓜1日所得，希望拋磚引玉，讓活動不落空。

地瓜媽的烤地瓜在鐵花新聚落路旁飄香近6年，有7成都是老主顧，其中有蠻多是弱勢家庭，1位住鹿野的獨居阿伯每天搭公車到台東市買1條20元地瓜，成為忠實「地瓜粉」，地瓜媽說，前幾年有陸客，1天營業額可到5000多元，近兩年較差，最多3000餘元，日子尚能溫飽。

地瓜媽離婚後獨自扶養1名女兒，原在檳榔攤上大夜班，2014年加入人安台東站「給魚給竿，拉人一把」烤地瓜創業方案，每天凌晨3點多就起床準備，賣到傍晚4、5點，1天要工作10幾個鐘頭，剛開始生意不好，要硬撐，現在比較穩定，冬天1天可以賣到200條左右。

地瓜媽說，女兒已經18歲要去當兵，生活也有改善，人安1年1度的街友尾牙很有意義，目前面臨經費不足的窘況，因此決定捐出1日收入，也希望大家挹注愛心。

人安台東平安站長翁任賞表示，「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，將於1月19日舉行，台東區席開80桌，邀請800名寒士參與，可能多少受到選舉影響，目前募款只到1半，盼社會大眾關心選舉之餘，也能讓寒士感受愛與關懷。愛心專線：089-349297

(中時 )