紅襪球團最近爆出難堪事件，去年7月麻州的蘇努努少年感化院驚傳兩名輔導師性侵少年，結果其中一人史蒂芬墨菲(Stephen Murphy)現任職於紅襪球團，擔任球隊休息室員工。紅襪球團宣布將墨菲禁賽，並拒絕評論此事。

現年50歲的墨菲面臨26宗恐嚇、傷害、性侵指控，他在1997至98年間利用職務之便，涉嫌毆打與性侵感化院的少年。同時間的另一名輔導師巴士奇(Jeffrey Buskey)涉案多達56起，還被控持槍逼迫少年替他口交。

紅襪發言人告訴美聯社：「當我們得知墨菲加入紅襪之前做過那些事，我們已立即給予禁賽停薪。」墨菲2007年任職於紅襪至今，如果這些案件被定罪，餘生大概要在監獄度過。

2002年，紅襪球隊休息室經理費茲派崔克(Donald Fitzpatrick, 當時已退休)也爆出性侵男童的案件，他遭到20人控告而被迫辭職，有幾宗甚至還發生在芬威球場裡。紅襪遭求償1億美元，隔年與受害人和解，費茲派崔克來不及坐牢就於2005年死亡。

(中時電子報)