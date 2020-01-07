台中市運動局長李昱叡說，台中需要一座室內運動場館，爭取國際賽事到台中舉辦，並可提供展演場地，「讓大型賽事、大型表演選中台中！」（盧金足攝）

台中市府7日為巨蛋工程案舉辦委託規劃設計監造技術服務案公開閱覽說明會，現場集結超過23家業界團隊參與，獲熱烈響應。（盧金足攝）

台中市府規畫在第14期市地重劃區興建總經費65億元「台中市巨蛋體育館」，為徵選優秀專業規畫設計團隊，市府7日舉行「台中市巨蛋體育館興建工程」委託規畫設計監造技術服務案公開閱覽說明會，超過23家業界團隊參與，將興建一座可容納1萬5500觀眾席以上的空間，為全台最多席位的巨蛋場館，工程預計2022年5月動土、2026年完工。

台中巨蛋延宕多年終於要誕生了！以往常因缺乏大型場地，不只難以爭取國際賽事到台中舉辦，連藝人江蕙與費玉清引退演唱會都因台中無適合演唱空間，未選擇在台中開唱，讓台中人錯失欣賞機會。

前市府將巨蛋遷到崇德、松竹路口，當地民眾認為在人口成熟密集地方蓋巨蛋會造成交通癱瘓，反彈聲浪大，盧市府將巨蛋調整回原14期重劃區，預計投入總經費65億元，在第14期「文中小6」預定地，興建可容納1萬5500觀眾席以上、全台最多席位的巨蛋場館。

市府都發局長黃文彬指出，台中市除洲際棒球場作為舉辦國際棒球賽事、大型演唱會外，尚缺乏大型室內表演場館，市府推動巨蛋體育館，由都發局遴選建築師、建設局負責發包執行和運動局作為完工後的主政機關，穩扎穩打逐步完成，工程預計2022年5月動土、2016年完工。

黃文彬強調，巨蛋體育館落腳於北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，基地面積約面積約6.9公頃，採「委託規劃設計監造技術服務案」辦理，今年4月辦理書面審查，取五名進入評選，6月決選第一名優勝團隊取得議約權，其餘四名入圍者均可獲得入選獎勵金；國內開業建築師事務所可單獨參加，鼓勵跨國合作共組團隊參與。

運動局長李昱叡說，台中需要一座室內運動場館，提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，以及含擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際級技擊類運動的專業運動賽事場地，盼藉由打造國際級場館，爭取國際賽事到台中舉辦，並可提供展演場地，「讓大型賽事、大型表演選中台中！」

建設局長陳大田指出，台中市有許多大型建設陸續啟動，台中巨蛋即將要動工，由跨局處與業界專業團隊陸續接力完成，市府期待與優質建築師、設計師一同合作，打造最好的運動場館，創造台中城市亮點。

(中時 )