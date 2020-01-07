美國地質調查所（USGS）表示，印尼亞齊省錫默盧島（Simeulue）外海今天發生規模6.2地震，震源深度為20.3公里。

印尼地球物理及氣象局（BMKG）則在推特（Twitter）指出，這起地震規模達6.4，震源深度為13公里，沒有海嘯威脅。

目前未有關於地震損害或傷亡的立即報導。

但未引起海嘯。

(中央社)