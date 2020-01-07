手工製春聯耳飾「斗方春聯戴著走系列」。(業者提供／曹婷婷台南傳真)

你看過會發出鞭炮聲的紅包嗎？台南在地文創業者「寶島漫步文創x鈺職玩手作」應景過年到來，設計別出心裁的「鞭炮紅包袋」，輕拉紅包袋後方封口撕裂線，就會發出像極點燃爆竹的霹靂啪啦聲，跳脫以往紅包袋只用於收納現金的功能，成為有趣又好玩的小道具。

台南市美術設計協會連續2年在愛國婦人館展出「府城紅」創意紅包展，近70位會員發揮創意設計能力及手作應用專長，展出逾300件設計師春聯、立體作品、燈籠、海報、攝影及紅包袋作品，並有部分作品限時限量販售。其中，文創業者「寶島漫步文創x鈺職玩手作」設計「鞭炮紅包袋」」，相當吸睛。

鞭炮創意紅包袋是利用紙張特性和軋型刀模的設計，輕拉紅包袋後方的封口撕裂線，就會發出啪啪啪像是點燃爆竹霹靂啪啦的聲音，並漸次露出封蓋下的「爆竹開花」、「節節高昇」等圖像，正面則以時下最夯的文青鋼筆手寫風字跡，寫有健康快樂、考試歐趴、職位升遷、事業大發等願望，希望送禮、收禮的人除了在乎紅包大小包，更添幾分樂趣和互動性。

此外，設計師梁鈺也特別設計搭配新年活動意象的手寫風手工製春聯耳飾「斗方春聯戴著走系列」，還有以木頭製作出紅包上常出現的新年心願詞彙耳飾「新年心願超浮誇系列」；更以布藝製作了象徵台灣國花並帶有傳春報喜吉祥意義的梅花造型耳飾「傳春報喜梅花系列」，無論有無耳洞的女孩們，都能夠在新的一年佩帶擁有屬於自己的幸福好運！

(中時 )