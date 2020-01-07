揮別2019，新的一年許多人希望能遇到真愛、終結單身，星座專家表示，2020年有4大星座桃花運爆棚，非常有機會展開戀情，甚至找到真愛。

根據中華民國星相學會副理事長小孟老師臉書發文分析，下列4大星座2020異性緣超旺，最有機會陷入熱戀、終結單身。

●第四名：天蠍座

天蠍座今年桃花無限，非常有可能在朋友聚餐或出遊時，認識新朋友或愛慕的對象，進而發展成戀人。

●第三名：雙子座

雙子座可能在社交軟體上一見鐘情，遇到心動的對象、點燃愛火，不過也可能遇到花花公子。

●第二名：雙魚座

魅力十足的雙魚座2020將更勾魂攝魄，從事服務業的可能在工作場合遇見欣賞你的對象，也可能在職場上與新進員工擦出愛的火花，而且一旦點燃愛火就很難熄滅。

●第一名：牡羊座

善於社交的牡羊座，今年容易在參加研習營或講座上遇見真愛，兩人可能在互相討論的過程中，交換真心，發射愛的電波。

此外，小孟老師提醒，一月對於大環境來說，是一個很高壓的月分，對於群眾集體關心的議題，會有越來越明顯的對立，不過也可以藉此機會改變一些陳舊、不好的事，適合採取行動去改變與面對。

(中時電子報)