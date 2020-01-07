北市警方破獲地下錢莊暴力討債，吸血行徑令人髮指，竟高達每月60分，2個月就要償還2倍。有宜蘭的民宿不慎誤入吸血陷阱，最後整棟送給幫派份子，大同警分局逮捕許姓等10人到案，起獲開山刀、現金等贓證物，訊後依恐嚇取財、重利、傷害等罪送辦。

警方調查，自稱是竹聯幫、四海幫成員的許凱弼，綽號大頭，從2017年開始擊營地下錢莊放款，已經多次被警方逮捕移送法辦，卻仍不知悔改，仍打著「快速放款」，吸引誤信有能力還款的被害人上門，簽下鉅額的支票。

39歲的許男，找小弟先將被害人剝1層皮，再假裝另一組人馬，逼被害人簽下讓渡書，將車子、房子全部設定成人頭名下，若被害人仍堅持沒錢，恐嚇妻小「栽死」。

宜蘭一間民宿業者為了週轉向許嫌借貸百萬，因不堪負荷高額利息，最後將整間民宿讓渡給許，欠債上千萬，類似情形還發生在另外5人身上，若被害人拖延還款，就會被押上山痛毆，警方昨搜索許嫌位在南京西路的錢莊，起出開山刀、現金42萬，訊後依重利、恐嚇取財以及傷害罪送辦。

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(中時 )