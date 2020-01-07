關懷家鄉弱勢，台南市玉井區去年9月成立了行善團，7日團員們至區內訪視26位獨居長者，贈送毛毯、肉鬆、鮮奶麥片等物品。行善團團員柯先生原是嘉義人，於玉井落地生根十幾年，原本只是默默低調行善，在區長號召下加入行善團，今日也暫停工作，一起來關心獨居長輩。

玉井區區長陳新澈表示，為整合區內各界善心人士及企業團體行善力量與資源，透過公私協力合作模式更有效率行善，去年9月27日成立玉井區行善團，現有團員共13人，包含里長、玉井北極殿主委，及玉沙農場、龍億運輸公司兩位負責人等。

陳新澈說，區裡有許多弱勢家庭需社會大眾關心，因此希望藉由成立行善團，號召善心人士加入，集合眾人之力，讓善款可有效運用。例如在玉井開小運輸公司的柯先生，平日幫客人搭鐵皮屋時，發現經濟狀況不佳的長輩，即主動關懷協助，是公所熟知常捐助弱勢的熱心民眾之一，亦被區長拉入行善團。

陳新澈7日與行善團的團員們、里長、華山基金會志工等到獨居長輩家中訪視，長輩們收到禮物都非常驚喜開心。陳新澈說，行善團雖然人數還不多，但盡量在三節來關懷長輩，並提供緊急的急難救助，也希望更多善心人士加入或捐款，關心玉井弱勢家庭。

(中時 )