加拿大市值最大的電信公司貝爾（BCE Inc.）新任CEO米爾科·比比奇（Mirko Bibic）近日表示，華為的設備是一流的，他希望與這家大陸公司合作，幫助貝爾在加拿大推廣5G網路。

據彭外媒報道，當地時間6日，剛剛接任貝爾公司首席執行官的米爾科·比比奇，在接受位於加拿大的訪時還表示：「華為一直是很棒的合作夥伴。」

貝爾公司是市值計算下加拿大最大的電信公司，其股票在6日盤中一度上漲了0.9％，創自去年12月4日以來的最高價位。

專家克裡斯托弗·帕森斯對加拿大《金融郵報》表示，華為在加拿大的優勢首先是價格比競爭對手低20％至40％。此外，華為擁有大量的信貸額度，這些信貸額度又可以擴展到那些可能希望以合理的利率，購買華為設備的公司上。加拿大兩大電信巨頭研科(Telus)和貝爾不斷提醒政府，阻止華為進入未來的5G網路將使他們損失超過10億美元。

儘管情報部門不斷呼籲抵制，加拿大總理杜魯道，仍未決定是否允許華為在該國建設其5G網路。

(中時電子報)