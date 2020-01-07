IC載板廠景碩（3189）受惠客戶對載板需求有撐，2019年12月合併營收「雙升」至近14月高點，帶動第四季營收站上全年高點，惟全年營收仍小幅衰退、降至近7年低點。法人預期，景碩去年第四季仍將小幅虧損，今年續拚營運改善、看好有望轉虧為盈。

景碩2019年12月自結合併營收21.84億元，月增6.28％、年增6.54％，站上近14月高點。第四季合併營收62.36億元，季增3.98％、年減0.36％，站上全年高點。不過，累計全年合併營收223.27億元，年減5.9％，仍為近7年低點。

法人認為，景碩因流失美系客戶類載板（SLP）訂單，下半年成長仍偏弱。不過，台系、陸系客戶推出5G系統單晶片（SoC）對載板用量增加，以及美系客戶推出數據中心平台晶片，挹注景碩ABF及BT載板需求，使第四季營運表現仍有撐。

法人預期，景碩去年第四季仍將小幅虧損、但幅度將持續收斂，預估全年每股虧損近5元。展望後市，隨著時序步入產業淡季，預期今年上半年仍有虧損壓力，但下半年有機會恢復獲利、帶動全年營運轉虧為盈。

至於市場傳出5G手機改採天線式封裝（AiP），台積電整合型晶圓天線封裝（inFO_AiP）取得美系客戶大單，恐對載板廠營運產生衝擊。法人認為，AiP封裝主要用於高頻段毫米波（mmWave）手機，且規格尚未定案，預期2022年才會有明顯貢獻，影響程度仍待觀察。

法人指出，目前5G低頻段的Sub-6Ghz將是今年主流規格，毫米波手機短期數量仍有限。而美系客戶若以台灣載板廠為主要供應商，對今年營收貢獻估僅個位數百分比。整體而言，在營運狀況可望持續改善下，維持景碩「買進」評等、目標價58.2元。

(時報資訊)