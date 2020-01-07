旺宏電子(2337)自結2019年12月營收為26.63億元，為八個月新低，12月營收月減18.1%，但年增30.3%。因大客戶任天堂於去年第三季提前出貨，旺宏2019年第四季營收95.8億元，比去年第三季的119.06億元新高下滑19.53%。

旺宏電子去年下半年業績急起直追，2019年1月至12月營收為349.95億元，較2018年同期之新高減少5.3%。

旺宏去年第四季營收比前季新高下滑，但隨著記憶體市況轉好，加上公司最新的19奈米生產單層式(SLC)NAND Flash持續放量生產，預期對本季業績有所支撐。旺宏並看好今年快閃記憶體市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品，今年都有漲價空間。

業績方面，去年第四季仍為傳統旺季，但因大客戶任天堂提前出貨，旺宏去年第四季整體營收低於第三季。旺宏去年第三季營收衝上119.06億元新高，季增約59%，毛利率季增3個百分點至30%，淨利18.53億元，季增603%，單季EPS達1.01元。

(時報資訊)