蘋果今年可能分兩批推出5G版「iPhone 12」手機，海納國際（Susquehanna）半導體分析師Mehdi Hosseini出具報告指出，蘋果將依慣例在9月舉行發表會，但可能先推出速度較慢、採用6GHz以下（Sub-6GHz）頻段的5G版iPhone手機，待12月或明年1月再推出速度較快的毫米波（mmWave）頻段5G版iPhone。

報告中指出，會推遲發布時間，是因為蘋果決定採用自家研發的封裝天線（Antenna in Package,AiP）模組，而非從第三方採購。蘋果將自行開發5G數據機晶片的傳聞由來已久，最初的相關報導指蘋果將在2025年以前完成，後來的報導已將時間估算提前到2022年。

該分析師預期蘋果將生產5200萬支Sub-6GHz版iPhone，之後會生產800萬支mmWave版iPhone。此外，該報告指出其中一款Sub-6GHz版iPhone將繼續採用LCD螢幕，而非所有「iPhone 12」手機都改採OLED螢幕。今年採用OLED螢幕的iPhone手機比重，將由去年的34%提高到40%～50%。

(時報資訊)