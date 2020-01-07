資深媒體人呂文婉，從名嘴成功轉型從商，如今偶爾上節目，但話題不斷，多年前曾自爆結束12年婚姻的她，近來被傳前夫是知名命理師蔡上機，兩人隨即澄清是假爆料，而她日前上節目也談到此事，進而討論到離婚，呂文婉透露當初為了想快點斷乾淨，最終「淨身出戶」，讓她直呼好傻。

呂文婉多年前就曾自爆有過一段婚姻，離婚後不乏人追，但她沒有再進入婚姻的念頭，她上《震震有詞》節目，分享當初自己淨身出戶的經過，覺得自己「真的是很笨」，表示當時有份約200萬的外幣保單，她買前夫的名字，但繳保費是她在繳，決定離婚後還想著自己全拿說不過去，分對方一半感覺還可以，但後來時間到了，呂文婉大傻眼，「他全部拿走，我在笨什麼啊！」。

兒不只保單，結婚時買的房子跟車子，也是都登記在男方名下，原本照規定她是全都拿不到，最後竟是得求前夫將32坪的房子還給她，當天一起參加節目的梁維珊表示，其實財產若登記在對方名下，「離婚時通常很難討回」，呂文婉無奈解釋，當時眾人也勸她走法律途徑打官司，但她嫌麻煩，沒想到最後損失慘重，傷的是自己。

(中時電子報)