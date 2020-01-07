第17屆SBL超級籃球聯賽一月賽程移師桃園巨蛋體育館舉行，桃園璞園延續前週氣勢，三戰全勝，也一舉打破台灣啤酒開季以來的不敗之身。璞園陣中的李啟瑋，在關鍵時刻適時挹注外線火力，幫助球隊拿下勝利，更獲選為單周最佳球員。

璞園「射手」李啟瑋上週場均貢獻15.7分、4籃板、1.6助攻，三分球命中率達86.7%，手感相當火燙。對決台啤一役，不僅外線繳出百分百命中率，單節飆進5記三分球，更與隊友聯手打出一波18比0的攻勢，賞給台啤本季首敗。

李啟瑋感謝教練團與隊友們的信任，給予他極大的信心，「非常高興可以拿到這個獎項，我也會持續做好自己分內的事情，幫助球隊拿到更好的成績，也感謝支持璞園的每一位球迷。」

璞園總教練麥班達也為子弟兵感到驕傲，「從一開季的低潮到上週的出色表現，他的心態都沒改變，都很積極地想要幫助球隊贏球。他在桃園主場的表現，不僅激勵到自己的隊友，也讓所有支持璞園的球迷感受球賽的精彩，讓人熱血沸騰。」

(中時 )